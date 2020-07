La jueza del caso IVAM archiva la causa contra 'Rablaci' por no participar en las gestiones para lanzar su carrera

20M EP

El Juzgado de Instrucción número 21 de València ha archivado la causa abierta contra Rafael Blasco, conocido como 'Rablaci', al no ver que se aprovechara del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), del que su madre era directora, para lanzar su carrera artística, puesto que es algo en lo que no participó. Así mismo, ha acordado sobreseer el procedimiento contra el ex director de Publicaciones y Acción Exterior, Norberto Martínez.