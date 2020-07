Tribunales.-AMPL.-Fiscalía mantiene prisión permanente para el 'Pollino' y pide 28 años para los secuestradores

La Fiscalía de Sevilla ha retirado su petición de prisión permanente revisable por el triple crimen de Dos Hermanas a David H.P., 'el Tapita', y José Antonio M.B., alias 'Quino', que fueron presuntamente contratados para el secuestro del ciudadano turco Yilmaz Giraz; su pareja, Sandra Capitán, y la hija de esta última, reduciendo la solicitud a 28 años de cárcel para cada uno de ellos.

En el marco del juicio con jurado que celebra la Audiencia de Sevilla, que este lunes afronta su recta final, la Fiscalía ha expuesto sus conclusiones en las que solicita prisión permanente revisable para Ricardo. G.H, 'el Pollino'; su padre Ricardo G.G., alias 'el Cabo', y la mujer del primero, Elisa F.M, así como 28 años de cárcel para David H.P., el Tapita, y José Antonio M.B., alias 'Quino'.

Así, se ha indicado que a estos dos últimos se les aplica la atenuante analógica de confesión. "Si no hubieran dado señas, nunca se habrían descubierto cuerpos o se hubieran hallados en tal estado de descomposición que sería casi imposible determinar identidades", señala la Fiscalía, añadiendo que "el desestimiento de ambos no les quita responsabilidad en el asesinato. Sabían que había una fosa y el fin último de todo ese asunto". En este sentido, la Fiscalía reafirma que todos los acusados participaron, en menor o mayor grado, en el secuestro y asesinato a tiros del turco Yilmaz, su pareja y la hija de esta última, cuyos cadáveres fueron descubiertos dentro del pozo del baño de una vivienda.

La Fiscalía, en el informe presentado a la Sala, ha destacado que tanto 'Quino' como 'el Tapita' han ofrecido diferentes versiones durante el caso. "Nunca han dicho la verdad completa sino que iban dando distintas versiones de lo ocurrido a media que aparecían pruebas que les implicaban". Sostiene la Fiscalía, además, que ambos estaban dentro cuando Ricardo. G. y Elisa. F. supuestamente "obligaron a Sandra y a su hija a entrar en la vivienda", el número 168 de calle Cerro Blanco de la localidad nazarena, propiedad de 'el Pollino'.

"David y José Antonio hicieron aquello por lo que fueron contratados: reducir a una persona, pero, en este caso, no era un hombre sino una mujer". "Conocían que estaban atadas -madre e hija-, que las golpearían y no revirtieron la situación". La Fiscalía destaca que ambos, presuntamente, "no hicieron nada por evitar las muertes, por lo que la colaboración -ante la Justicia- es posterior al asesinato".

Respecto a las otras dos encausadas, Joaquina H.J., madre de el 'Pollino', y Manuela M.O. se les mantiene un delito de encubrimiento, en el primer caso, y el de cómplice de asesinato, en el segundo, porque la considera responsable de secuestro y asesinato, pero entiende que "su participación no fue imprescindible, como si lo fue la de David y José Antonio".

En relación con Joaquina, recuerda la Fiscalía que la Ley no permite castigar el encubrimiento "entre parientes directos, pero ella también lo hizo con 'Quino' y 'el Tapita'. Sostiene el Ministerio Público, además, que no era "ajena" a lo que ocurrió en la casa "ni a los planes de su marido, hijo y nuera".

PRISIÓN PERMANENTELa Fiscalía sí mantiene la solicitud de prisión permanente para el 'Pollino', su padre y la mujer del primero, Elisa. Respecto al 'Pollino', considera que "tenía la fosa planeada para ocultar el crimen previsto", así como que, supuetamente, "contrató albañiles para tapar el agujero y se aseguró de que estuviera tapado y bien tapado".

En las conclusiones presentadas este lunes, la Fiscalía destaca que el padre del 'Pollino' "conocía el plan y facilitó materiales para cubrir la fosa". También subraya que Elisa también "sabía que había una fosa y que ayudó a limpiar la escena del crimen.

ACUSACIÓN PARTICULARTanto el letrado que representa al padre de la niña como el abogado de la hija de 'el Turco', han coincidido a la hora de pedir penas mayores para Manuela y Joaquina al entender, en el caso de la segunda, que, supuestamente, "conocía la existencia de una fosa, era partícipe del plan de sus familiares y no hizo nada por disuadirlos".

La letrada que representa a la hija de 'el Turco' ha destacado que Manuela era "conocedora y parte fundamental para encontrar a una persona que estuviera dispuesta a perpetrar estos hechos", por lo que ha solicitado para ella cadena perpetua. Asimismo, ha manifestado que para Joaquina no tienen prueba directa salvo "situarla en el lugar de los hechos y que era la jefa del clan, como determinó la Policía".

Por último, la letrada ha afirmado que "no considera que tanto 'Quino' como 'el Tapita' sean merecedores del atenuante del arrepentimiento porque no llegaron a ello de forma voluntaria" sino que "iban modificando la declaración para lograr la exclusión del proceso".