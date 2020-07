Carmen Alcayde desvela un antiguo enfrentamiento con Jorge Javier: "Por eso ya no estoy en Mediaset"

La presentadora Carmen Alcayde acudió el pasado viernes al plató de Zapeando, donde ha recordado un momento televisivo junto a Jorge Javier Vázquez durante la época de Aquí hay tomate que, según ella, ha sido el motivo que ha truncado su carrera en Mediaset. "Jorge Javier no me la ha perdonado, por eso ya no estoy en Mediaset", ha dicho.

Dani Mateo preguntó a Alcayde cuál había sido el mayor momento de "tierra trágame" que había vivido en televisión, a lo que ella respondió que tenía "tantos", pero que había "uno mítico". "Siempre lo cuento porque para mí ha sido el peor", ha remarcado la periodista.

"Fue una vez que tenía que tirar una tarta a Jorge, en plan gracia, íbamos maquillados y era en directo, y me dijeron: 'La tarta se la tiras al pecho'. Pero yo nunca había tirado una tarta a alguien con una mano, y pesaba un montón", ha contado Alcayde. Así que en el momento de lanzar la tarta, ha continuado, "se la tiré en toda la cara, y se pilló un mosqueo... Pero de los grandes".

La presentadora cree que desde entonces el presentador de Telecinco "no me lo ha perdonado, por eso ya no estoy en Mediaset", dijo entre risas.