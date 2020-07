Tu horóscopo diario: domingo 5 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 5 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si crees que no están todas las cartas sobre la mesa, lo mejor es que no te metas en el juego hacia el que alguien quiere llevarte, amparándose en tu buena voluntad. Veas lo que veas, procura no sacar a relucir tu carácter, que puede ser fuerte en ocasiones. Ahí está la trampa.

Tauro

Verás que una persona te está ocultando algo quizá relacionado con lo económico, para que no te disgustes al saberlo ya que te puede parecer algo bastante negativo. Pero te darás cuenta de por dónde van los tiros si pones a prueba a esa persona.

Géminis

No te quedará más remedio que asumir una situación algo triste relacionada con alguien muy cercano, quizá un familiar político y vas a tener que estar ahí, sin moverte y con la atención muy centrada en apoyar todo lo que puedas, por mucho que te sea difícil.

Cáncer

Rechazas algo que no te convence, incluso puede ser un regalo de cierta persona que quiere conseguir algo de ti y no te interesa seguir ese camino. Harás bien en eliminar todos las vías de contacto posibles que tengan cierta relación con este asunto.

Leo

Dedicarás la jornada a descansar a estar en el sitio más tranquilo posible y con el menos bullicio posible y te centrarás en eso que te gusta tanto hacer, ya sea un afición que practicas individualmente o un deporte. Eso te vendrá bien para cortar pensamientos negativos.

Virgo

No es día para sacar a relucir algo desagradable con la pareja, sino todo lo contrario. Si no tienes, no te importará demasiado disfrutar de cualquier actividad a tu aire y sin que te haga falta ninguna compañía. Tu yo se potencia y te sientes muy bien.

Libra

Alguien a quien has conocido no hace mucho y de una manera casual, espera que le llames o le hagas llegar un mensaje o un wasap. Hazlo y le harás feliz. Procura No olvidarte de la gente con tanta facilidad, porque te echan de menos más de lo que pudieras pensar.

Escorpio

Hoy te entran ganas de pasar de todo porque crees que son injustas ciertas cosas que te han sucedido, pero si lo observas con un poco de objetividad, te darás cuenta de que hay muchas cosas que son peores y que hay gente que puede lamentarse más que tu.

Sagitario

Necesitas hoy ser algo menos exigente con alguna persona cercana, y más si se trata de la familia política o de alguien que está muy cerca y que de vez en cuando te echa una mano en algo. No creas que la gente siempre está dispuesta, y debes ser flexible y comprenderlo.

Capricornio

No debes caer en la tentación de dudar de una decisión que has tomado recientemente y que significa un cambio brusco o romper una relación. Dentro de poco te darás cuenta de que era lo correcto y que nada ni nadie debe meterse en tu vida.

Acuario

Te preocupa hoy lo puramente físico, ya que no será tu mejor día, quizá porque el cansancio hace mella en ti y es porque necesitas que tu cuerpo se reconecte y también tu mente. Busca un lugar en paz para relajarte y procura dormir más y estar en casa.

Piscis

En asuntos afectivos, aunque en principio no lo creas, hay algo que se mueve muy a tu favor. Observarás que las cosas toman un cariz diferente, mucho mejor de lo que esperas y que todo comienza a ser muy grato y te sientes feliz y en plena comunicación. Sorpresas positivas.