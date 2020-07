Mor una dona de 74 anys ofegada en una platja de Benicarló

Una dona de 74 anys ha mort aquest dimecres per ofegament en una platja de Benicarló (Castelló), segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

A les 10.45 hores s'ha alertat el CICU que havien tret de l'aigua a una dona inconscient en la platja del Caragol de mar de Benicarló. El CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat de SVB.

Membres de la Policia local de Benicarló i un testimoni han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica que ha continuat l'equip sanitari de suport vital bàsic a la seua arribada.

Després d'açò, l'equip mèdic del SAMU ha continuat amb la reanimació cardiopulmonar avançada però no hi ha hagut resposta, doncs la dona de 74 anys havia mort. L'autòpsia determinarà les causes de l'ofegament.