Colau afirma que Torra "no podrá liderar el diálogo ni la cohesión" y él le responde que "no puede darle ni una lección"

Benvolguda, sou alcaldessa amb els vots del Sr. Manuel Valls i del PSC. Lliçons de diàleg, ni una. I, per cert, us recordo que el vostre partit governa a Madrid: per què ignoreu els presos polítics que són a les presons? Per què ignoreu tots els catalans independentistes? https://t.co/aLPhuwkbAT