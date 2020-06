UGT y empresarios exigen "soluciones" ante los impagos de la constructora de una promoción de 166 viviendas

En esta movilización, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha afirmado que "es una situación lamentable que va a provocar el cierre de empresas y que va a mandar a muchos trabajadores al paro por haber hecho bien su trabajo".

En este sentido, el responsable sindical ha llamado la atención sobre "los propietarios de esas viviendas, que tengan claro que después de hacer un esfuerzo enorme e hipotecarse casi toda su vida, no van a recibir lo que firmaron y puede que tampoco lo reciban en el plazo que acordaron".

Al mismo tiempo, Palomares ha subrayado que "el Ayuntamiento tiene que velar por los trabajadores, por las empresas y por los ciudadanos que han comprado esas viviendas". Por eso, han pedido a los responsables políticos que "estén vigilantes y miren con lupa que se cumplan todas las garantías".

Por su parte, el portavoz de la plataforma de afectados, Pablo Caballero, ha explicado que se ven "obligados a seguir haciendo ruido", porque siguen "sin tener garantía de cobro, sólo dieron garantía de trabajo".

"Somos empresarios que damos trabajo y riqueza a Córdoba y lo único que le pedimos es que nos paguen nuestro trabajo, que la promotora cumpla con la palabra de hacerse cargo de lo que no pagará la constructora, igual que nosotros hemos cumplido", ha reclamado Caballero.

A día de hoy, "estamos desamparados, sólo tenemos el apoyo de UGT, que es consciente de que hay muchas familias detrás y que lo que afecta a los empresarios, afecta a los trabajadores", ha apostillado.

Según el portavoz de los empresarios implicados, "no podemos darles más tregua, porque desde que pararon la obra sólo tenemos promesas, mientras que la obra se sigue desarrollando con otras empresas sin la calidad de materiales que a nosotros nos exigían y con prisa para terminarlas".

Asimismo, "las viviendas las está comercializando una empresa que no ha pagado por esas viviendas, creemos que es un fraude porque están vendiendo lo que no les pertenece", ha señalado Caballero, quien ha añadido que "los propietarios de esas viviendas tienen que saber que sus casas no van a tener las garantías, ni las calidades de los que hemos estado trabajando allí, por lo que tendrán garantías falsificadas, de empresas que han ido a poner cuatro remates".

Ante "el silencio" de la promotora, los empresarios afectados por los impagos han asegurado que seguirán moviéndose "lo que haga falta, pero se nos están agotando los pocos recursos que tenemos, porque van llegando pagarés devueltos e impagos que nos están obligando a hipotecar recursos propios".

Mientras, Palomares ha aseverado que no van a consentir que "esto se prolongue, si pretenden alargan la situación sin una solución se están equivocando, porque este ruido va a ir creciendo y si tenemos que intentar paralizar la obra, lo vamos a intentar hasta que la promotora se haga cargo del problema".