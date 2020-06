Un corrector de postura o un cojín lumbar: ¿cuál debo elegir para cuidar de mi espalda?

El dolor de espalda es una de las molestias más frecuentes entre la población: es el segundo motivo más frecuente de consulta médica y uno de los principales de bajas laborales. El estrés, el sobrepeso, el sedentarismo y la fatiga muscular son las principales causas de esta dolencia que, de no corregirse a tiempo, puede convertirse en crónico. Las jornadas laborales también contribuyen a que ciertas zonas de la espalda se contracturen, se carguen y creen una sensación de incomodidad que no se alivie no al acostarnos en la cama. Por ello, aunque hay remedios que pueden aliviar, es importante contar con la opinión de un especialista y saber cómo debemos cuidar de nuestra espalda.

Hay disciplinas deportivas que ayudan a fortalecer la zona lumbar y abdominal y evitar así las molestias en esta parte de la espalda. El pilates o el yoga son algunas de las prácticas que podemos incluir en nuestra rutina para intentar minimizar estas dolencias, pero también hay ejercicios más sencillos que podemos realizar a diario para descargar estas zonas: trabajar con un cojín de equilibrio o con un bosu puede ayudarnos a ello.

Sin embargo, para sobrevivir a nuestro día a día, podemos contar con aliados que nos ayuden a aliviar el dolor y a descargar y relajar los músculos causantes de estas molestias. En el mercado podemos encontrar varios artículos que cumplen este objetivo, como los correctores de postura o los cojines lumbares.

Corrector o cojín lumbar, ¿con qué me quedo?

- Para rutinas activas: un corrector de postura. Para aquellos que, desde que se levantan hasta que se van a dormir, no paran quietos ni un minuto, este arnés puede ser su salvación para esquivar problemas de espalda derivados de pasar muchas horas de pie y en posturas incorrectas. Compatible con la mayoría de trabajos o rutinas deportivas, los correctores obligan a que hombros y clavículas permanezcan en línea, evitando tensiones y contracturas musculares. Además, su uso continuado ayuda a mejorar la memoria corporal al tiempo que fortalece los grupos musculares necesarios para que, poco a poco y sin necesidad de correctores, recuperemos una alineación correcta, de pies a cabeza.

Cabe destacar que no hay que invertir una fortuna para hacerse con uno de calidad que nos ayude a lograr estos objetivos y alejar el dolor de espalada, como este de Wotek, que es, a día de hoy, el más vendido de Amazon.

Este artículo nos ayuda a tener buena posición y a aliviar dolores. Amazon

- Para rutinas sedentarias: un cojín lumbar. Muchos de los trabajos que desempeñamos en la actualidad nos llevan a estar ocho horas sentados frente al ordenador, adoptando, la mayoría de veces, posturas poco adecuadas que acaban convirtiéndose en vicios de difícil solución y con molestos dolores. Para evitarlo, los cojines lumbares suelen ser de gran ayuda, pues obligan a mantener la espalda pegada al respaldo, los pies en el suelo y los brazos paralelos al suelo (y en 90º con el tronco).

Aunque lo ideal es probar varios hasta dar con el que mejor se adopta a nuestra espalda o nuestra postura habitual (para corregirla de forma más natural), también podemos confiar en las valoraciones de los usuarios de Amazon. Al cojín lumbar de Renfox le han otorgado cuatro estrellas doradas, valorando su diseño ergonómico, su tejido transpirable y por ser fácil de instalar en sillas, coches o cualquier otro asiento.

Este aliado cuenta con cinco estrellas de valoración. Amazon

