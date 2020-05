Coordinación, fuerza y resistencia: cómo trabajarlas con un cojín de equilibrio para mejorar tus entrenamientos

Aunque últimamente has hecho del running tu deporte favorito (¡si hasta te has comprado un smartwatch digno de atleta profesional!), sabes que, para conseguir resultados, no basta solo con echarse a correr. Además de contar con un asesoramiento profesional que te marque un plan que te permita evolucionar, debes complementar tus entrenamientos con sesiones de tonificación y fortalecimiento de músculos. Así evitarás lesionarte fácilmente y mejorarás en tus resultados.

Aunque para estas rutinas puedes montarte tu propio gimnasio en casa (bici estática incluida), basta con apostar por aquellos complementos versátiles que te garanticen un trabajo completo.Unas pesas, unas bandas elásticas e, incluso, una fitballserán tus nuevos aliados en estas sesiones. Pero, además, no puede faltarte un cojín de equilibrio, un artículo que, sin duda, hará que evoluciones mejor en tus entrenamientos.

En el catálogo de Amazon hemos encontrado uno que, además de estar disponible en distintos colorespara que elijas el que más te guste, no te supondrá mucha inversión y, a cambio, conseguirás un complemento perfecto para tus sesiones deportivas. ¿Te animas a descubrir cómo puede ayudarte con tus objetivos fitness?

Este modelo está disponible en varios colores. Amazon

¿Qué trabajo con un cojín de equilibrio?

Tal y como indica su nombre, esta herramienta es ideal para fortalecer los tendones y grupos musculares que nos ayudan a mejorar el equilibrio, esencial para la práctica de cualquier modalidad deportiva, pero también muy importante para asegurar nuestra higiene postural. Además, este complemento puede convertirse en el aliado perfecto para subir el nivel de nuestras rutinas de ejercicios indoor, ya que te obligará a fortalecer la espalda al trabajar, en todo momento, poniendo a prueba tu centro de gravedad y a mejorar tu flexibilidad.

Pero, más allá de proporcionarnos un extra deportivo para definir las líneas corporales y tonificar brazos, piernas y abdomen, tal y como apuntan sus fabricantes, el cojín de equilibro también es ideal para aquellos que quieren aliviar el dolor de espalda y hombros, para fomentar la concentración durante la práctica de nuestro deporte de fitness favorito, para reducir el riesgo de lesiones, para incrementar los niveles de energía o para estimular las puntos de las plantas de los pies, favoreciendo la relajación muscular tras hacer ejercicio.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.