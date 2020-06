Miguel Frigenti relata su experiencia al sufrir homofobia: "Llamé a mi madre y le dije que me quería morir"

La confesión de Pablo Alborán sobre su homosexualidad ha dado que hablar estos días en el plató de Sálvame, donde este lunes se debatió sobre la homofobia que sufren cientos de personas a causa de su orientación sexual.

Así, mientras colaboradores como Antonio Montero o Rafa Mora intentaban quitarle hierro al asunto asegurando que apenas se dan casos de agresiones homófobas o de discriminación al colectivo LGTBI+ en España, otros como Lydia Lozano y, especialmente, Miguel Frigenti opinaron que la situación debía mejorar.

Tanto es así que Frigenti se animó a recordar algunas de sus experiencias más traumáticas tras sufrir bullying y ataques homófobos desde la adolescencia: "Todo lo que pasa en la vida no pasa en Madrid o en un plató de televisión y a mí me han pegado en mi pueblo por ir de la mano con mi novio".

No, la homofobia no está superada. De hecho, las agresiones a personas LGTBI siguen aumentando.



"Me robaron mi infancia. Yo estaba en el colegio católico solo. Ningún profesor se preocupó. A mí me llamaban mariposón, mariquita. Mis hermanos también lo pasaron mal pero, al ser gemelos, se tenían el uno al otro", explicó, ya que sus hermanos también son homosexuales.

El periodista aseguró que fuera del colegio también sufría acoso: "En el autobús del colegio me acuerdo que me decían: 'Mírale, si no le quieren ni sus hermanos". En este sentido, reconoció en el plató que él mismo llegó a "normalizar" esas actitudes, por lo que tardó en contar sus problemas en casa.

"Mi madre se enteró de todo esto porque a los 23 años, de repente, un día empecé a llorar. No quería hacer nada, llamé a mi madre y le dije que me quería morir. Empecé a hacer terapia. Ahora mi madre llora muchísimo cuando hablamos de esto", compartió ante sus compañeros.

Finalmente, Frigenti aseguró que la televisión le sirvió para sentirse mejor. "A mí me salvó GH porque me escapaba a casa de mi abuela a ver el 24 horas. Cuando cambié al instituto tenía miedo de encontrarme con los antiguos compañeros y me ridiculizaran delante de mis nuevos amigos. Hace un tiempo una compañera se puso en contacto conmigo vía Instagram y me pidió perdón".