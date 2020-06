Tu horóscopo diario: martes 23 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 23 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No contribuyas hoy a hacer más complicada una situación que ya lo es de por sí. Al contrario, utiliza todas tus armas emocionales para dar apoyo o para mediar en una circunstancia tensa o desagradable. Además, te darás cuenta de que pueden salir cosas buenas de ella.

Tauro

Sabrás muy bien lo que te conviene si te hacen una oferta de cualquier tipo, probablemente relacionada con algo material que quieres vender. Además, vas a estar muy hábil con las negociaciones. Conseguirás tu objetivo, incluso si cedes una parte.

Géminis

Aprovecha todo lo que puedas una situación que ahora está a tu favor y que puede durar algo menos de lo que esperabas. Pero no te preocupes porque lo que pierdas por un lado lo ganarás por otro. Un amigo te advierte de un peligro, hazle caso.

Cáncer

El entusiasmo exagerado por algo que ahora te es más fácil hacer no te conviene demasiado. Debes moderar más esos ímpetus que pueden volverse en tu contra y devenir en una situación insostenible. Ojo. Camina con mucha precaución.

Leo

Esa información o esas palabras que buscas en las redes sociales no son del todo verdaderas y no debes dejarte llevar por ellas sin ton ni son. Si quieres saber algo cierto, pregunta a un experto o profesional, porque de lo contrario puedes caer en un error grave.

Virgo

No será hoy tu mejor día porque quizá sientas cierta apatía, pocas ganas de hacer cosas o de seguir haciendo las obligaciones cotidianas. Este bajón es normal, porque has tenido muchas tensiones. Pasará pronto, así que no te preocupes por ello.

Libra

Una persona te comunica algo que no esperabas y que no te sienta demasiado bien. Pero debes no hacer demasiada tragedia de una situación que es reversible. Empieza a pensar en tus estrategias para salir del bache, está en tu mano hacerlo.

Escorpio

Encontrarás un momento de mucha empatía y de bienestar con amigos o compañeros de trabajo con los que has pasado una situación especial. Ahora reinará el optimismo y un ambiente muy agradable. Todo eso te va a poner de buen humor.

Sagitario

Tu lado más generoso funcionará hoy muy bien y eso te llevará a implicarte en alguna acción solidaria porque ves que alguien necesita mucho ese apoyo. No te van a faltar energías para esa labor y saldrá a relucir tu lado más optimista.

Capricornio

No discutas con alguien que tiene poder o que puede decidir sobre tus funciones o tu trabajo. No te conduciría a nada bueno y además te supondría seguir dándole vueltas cuando acabes. Piénsalo y verás que lo mejor es plantearse otra estrategia.

Acuario

Está bien que le des rienda suelta a tu imaginación y que eso te lleve a la parte más creativa que hay en ti. Pero debes vigilar que eso no se convierta en algo perjudicial y en un exceso de irrealidad. Cuanto más pongas los pies en el suelo, mejor funcionará todo.

Piscis

Alguien querrá saber de ti y te buscará por las redes sociales o a través de un conocido. Puede que sea una oportunidad estupenda de dejar la rutina y de abrirte a otros círculos sociales muy interesantes. Prueba cosas nuevas que le sienten bien a tu cuerpo, como el yoga.