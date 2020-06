Tu horóscopo diario: domingo 21 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 21 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No sabrás qué cara poner ante un comentario ciertamente desafortunado de alguien, quizá un compañero del trabajo o de un grupo en el que compartes algún deporte u otra afición. Le contestarás como debes, pero controla tus modales, cuanto más calma, mejor.

Tauro

Hay una corriente positiva que te permitirá hoy sentirte a gusto, con tranquilidad y paz con todo lo que te rodea y eso lo vas a valorar mucho, en todo lo que vale. Un largo paseo, o una actividad en la que nadie intervenga y disfrutes de tu individualidad te vendrá bien.

Géminis

Procura no caer en la trampa de alguien que quiere que hagas algo fuera de tu horario de trabajo y más en un día festivo. Deberás recordarle el respeto por la vida privada y que no todo vale a cualquier hora. Cuanto más claro se lo digas, mucho mejor.

Cáncer

La luna nueva entra hoy en tu signo, lo que supone que junto con el sol en él, toda una serie de sensaciones quizá algo contrapuestas y misteriosas. La noche será un lugar especial en el que encontrarás muchas respuestas y mucha inspiración.

Leo

Quizá ha llegado ya el momento de volver a pensar en dejar que tu corazón se abra a nuevas posibilidades. Si despliegas tus encantos puede que caiga en tus redes alguien muy interesante que no te esperas. Aunque sea solo una aventura, te conviene.

Virgo

Aunque sea através de la tecnología, porque estén lejos o por otras causas, te encontrarás con amigos de toda la vida que te proporcionarán muy buenos ratos y sorpresas agradables. Te rodearán de afecto y aunque hay cosas que ya no compartes, otras muchas sí.

Libra

Te vas a centrar hoy en alguna visita familiar o en recuperar el tiempo perdido con una persona que estaba lejos o con la que aún no habías podido hablar por varias circunstancias. Has echado mucho de menos su compañía, pero ahora te vas a resarcir.

Escorpio

Debes buscar hoy un espacio grande, amplio, sea donde sea, para poder respirar a gusto y estar a tus anchas, sin que nadie te moleste y haciendo lo que más te apetezca, ya sea hacer deporte, caminar o sentarse a leer un buen libro. Todo eso te sentará de maravilla.

Sagitario

La casualidad se alía contigo para que encuentres algo que estabas buscando y que te hacía mucha falta porque su falta te impedía libertad de movimientos. Si alguien te hace una oferta, tómatela muy en serio porque es una buena solución.

Capricornio

Lo relativo a la pareja va a suponer hoy cierta carga emocional de la que no vas a poder escapar tan fácilmente como crees. Puede que haya algún problema de convivencia o entendimiento que será un poco complicado de solucionar. Paciencia.

Acuario

Si te empeñas hoy en ir a algún sitio y a tu pareja o a tu familia no le apetece, lo mejor es que cedas y abandones ese capricho. Al fin y al cabo, puedes hacerlo en otro momento y no es necesario que obligues a nadie y causes un enfado.

Piscis

Obstinarse no es inteligente, así que es mejor que aceptes una negativa en un tema algo caprichoso y no insistas hasta que veas que todo va fluyendo sin presiones de ninguna clase. Debes de evaluar qué parte te interesa más de una relación para que sea gratificante.