Tu horóscopo diario: sábado 20 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 20 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En el fin de semana buscarás un lugar seguro afectivamente para sentirte con comodidad, con total confianza y buenas vibraciones y procurar no pensar en nada que te traiga alguna clase de tensión o de recuerdo negativo. Es una buena opción y lo conseguirás.

Tauro

Si tienes niños cerca, eso es lo que hoy te va a interesar más, ya que te van a dar muchas alegrías y buenos momentos, incluso si resulta algo cansado estar con ellos o incluso pesado. Pero su inocencia va a ser como un bálsamo para tus emociones.

Géminis

No pongas en tela de juicio a una persona de la familia que realmente lleva razón si protesta por algo que has dicho o hecho y que no ha sido demasiado agradable. Es cierto que estáis en lados distintos de la vida y que pensáis muy diferente, pero eso no debe ser un problema.

Cáncer

El sol entra hoy en tu signo y te trae la sensación de plenitud que estabas buscando. La renovación interior que supone te llevará a pensar que todo es posible y que lo mejor está por venir. Aprovecha toda esa energía positiva para mirar con optimismo tu presente.

Leo

Probablemente tu grupo más cercano o en el que te encuentras más a gusto va a estar hoy muy cerca de ti y te va a facilitar algo que te interesa o que te conviene mucho. La comunicación va a estar asegurada y va a ser muy interesante y fructífera.

Virgo

Vas a poder ejercer de maestro o maestra, de enseñante para ampliar los conocimientos de alguien en una materia que conoces muy bien y que te gustará hacer llegar a otra persona. Disfrutarás con ello porque en el fondo crees en la transmisión de los conocimientos.

Libra

Hoy tendrás el día muy libre, muy tranquilo y despejado para hacer lo que te apetezca de verdad y eso es algo que te va a reconfortar. No tener que rendir cuentas ni dar ninguna clase de explicación te va a sentar muy bien, tu mente se aclarará.

Escorpio

Todo lo harás mejor hoy si no pones pegas a esas peticiones de la familia que a veces te resultan algo pesadas, pero que sabes son imprescindibles para que la convivencia vaya por buen camino. Cede y colabora en todo lo que puedas, es lo mejor.

Sagitario

No desaproveches ninguna oportunidad que se presente hoy de pasarlo bien, de distraerte y de olvidar la monotonía o lo que ahora no te hace demasiado feliz. Si estás en un proceso de cambio de vida radical, lo mejor es que hoy te des un respiro.

Capricornio

Tienes la vista puesta en las vacaciones y es verdad que te son muy necesarias y que en ellas vas a poder recuperar parte de tu tranquilidad mental y de tu equilibrio. Un buen sitio es la naturaleza, allí te reencontrarás con tu interior.

Acuario

A pesar de lo que creas y que se te está haciendo muy largo un proceso, vas a empezar a ver muy pronto resultados positivos de algo en la que has invertido mucho tiempo. Pero es fundamental que no te impacientes, no debes de rendirte en ningún momento.

Piscis

No vas a desaprovechar una situación que se te presentará de improviso y de la que puedes sacar algún rendimiento de cualquier tipo, pero sobre todo económico. Estarás muy hábil para ver las posibilidades de un negocio que te conviene bastante.