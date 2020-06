Ferreras aplaude la labor de Jorge Javier Vázquez: "Es uno de los grandes personajes de la televisión de este país"

El periodista Antonio García Ferreras fue entrevistado este jueves en Buenismo bien, el programa nocturno que Manuel Burque y Quique Peinado conducen en Cadena Ser para aportar un toque de humor a la actualidad.

El presentador de Al rojo vivo intervino en el programa, que se emite en streaming, a través de una videollamada, tomando así el relevo como invitado de otro compañero de profesión, Jorge Javier Vázquez.

El conductor de Sálvame participó en el programa siete días atrás, por lo que fue mencionado por los presentadores de Buenismo bien durante la entrevista a Ferreras, quien no dudó en elogiar el trabajo del catalán.

"Es uno de los grandes personajes de la televisión de este país", opinó el conocido rostro de La Sexta, que aprovechó para opinar sobre esta casa: "No somos la cadena más potente, ni la que tiene más presupuesto, ni la que tiene las mejores series, las mejores películas, los mejores realities y concursos".

"Nuestra apuesta para sobrevivir y ser referencia informativa es no descansar", aseguró, aportando un toque de humor en la conversación. En este sentido, opinó que La Sexta "es como The Last Dance, como Michael Jordan: no podemos permitirnos ningún tipo de relajo".