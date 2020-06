Un jutjat arxiva una denúncia del PP a l'alcaldessa de la Vall d'Uixó per les obres de la vorera d'un CEIP

Segons el consistori, la jutgessa assenyala en la seua interlocutòria de sobreseïment que les factures pagades a l'empresa que va realitzar els treballs "no suposen fraccionament del contracte" i que l'alcaldessa no va tindre participació en l'expedient ni en la designació de l'empresa.

Baños ha explicat que la denúncia del PP és "conseqüència d'un error en la tramitació de la funcionària responsable de l'àrea de contractació", per aquest motiu aquesta sentència "diga que no va haver-hi prevaricació" i li dona la raó i -segons ha dit- demostra que no tots són iguals perquè -ha afegit- des del 2015 han actuat amb "ètica i responsabilitat".