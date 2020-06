La 'Ley Celáa' permitirá que el asturiano sea una asignatura voluntaria sin la competencia de otras alternativas

La Lomloe establece que la enseñanza de lenguas no oficiales, como es el caso del asturiano, se hará según lo que determina la normativa de la comunidad autónoma. En ese sentido, la Ley de Uso del Asturiano dice que esta lengua tiene que ser una asignatura voluntaria, pero que para quienes la escogen libremente, su aprendizaje no podrá suponer que no reciban la misma formación y conocimientos en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

Este podría permitir que el asturiano pase de ser optativo a voluntario. Es decir, los estudiantes podrán renunciar a aprenderla, pero sin que esto suponga avanzar en otras materias, como es el caso de 'cultura asturiana' en Primaria y asignaturas como 'francés' o 'informática' en Secundaria.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press este viernes el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, después de reunirse con la responsable de Educación, Carmen Suárez, para tratar la situación que se abre para la escolarización de la lengua asturiana con la aprobación de la conocida como 'Ley Celáa'.

Para el presidente de la ALLA, esta normativa ofrece "posibilidades más interesantes" y "mejora sustancialmente" la situación actual por su "flexibilidad". Así, pese a seguir como una asignatura voluntaria, el asturiano no tendría que tener alternativas. "La Ley de Uso habla de que sea voluntaria, no optativa, y establece que no puede haber discriminación por escoger ni recibir más materias", ha explicado Riaño, que también ha destacado que "la afinidad y coincidencia con el análisis y las soluciones" entre Educación y Academia es "total".

ESPECIALIDAD DOCENTE

Por otro lado, en el encuentro, Riaño y Suárez también han tratado sobre el futuro de la especialidad docente de Asturiano después de que en febrero el Ministerio afirmara que iba a esperar a que se convierta en lengua oficial para convertir sus enseñanzas en especialidad, algo que exige un cambio de los reales decretos.

Riaño ha indicado que tanto la consejera como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón "han reaccionado inmediatamente" haciendo llegar un documento al Ministerio firmado por las consejeras de Educación y Cultura donde el Gobierno asturiano se reafirma en la necesidad de reformar el real decreto de especiales.

"Ellos -el Ejecutivo asturiano- no renuncian y esperan que a lo largo de esta legislatura esté aprobada", ha afirmado Riaño sobre la especialidad docente de asturiano.