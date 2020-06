Coronavirus.- Barceló diu que Atenció Primària tindrà els circuits Covid i No Covid fins que acabe la pandèmia

"Hem de tindre els dos circuits", ha comentat a preguntes dels mitjans sobre què pot canviar en el sistema sanitari després del coronavirus.

Davant açò, Barceló ha explicat que tots els departaments de salut tenen plans de contingència, habilitats durant aquesta fase transitòria, i amb "reserves estratègiques de material".

No obstant açò, ha precisat que els centres de Primària també han de tindre "dos circuits: un Covid i un no Covid", i que hauran de mantindre's en funcionament fins que el Ministeri de Sanitat "entenga que ja no és necessari, perquè no sabem si se'n va a posar data de finalització a la pandèmia o no va a tindre data de finalització".

A més, Barceló ha anunciat que s'obriran els centres de salut a la vesprada aquest estiu en les zones on s'entenga que la pressió assistencial ho determine.

RESIDÈNCIES

D'altra banda, qüestionada per la desescalada en les residències, la consellera de Sanitat ha recordat que aquests centres compten amb els seus protocols i "sobre com han d'actuar".

A més, s'ha referit al pla de contingència, recursos humans i materials i "protocols sobre si poden o no rebre visites". En qualsevol cas, ha precisat que tot açò s'aplica a les residències que estan "netes" de Covid.