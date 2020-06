El Parlamento aprueba la creación del Colegio de Periodistas con "controversia" sobre el acceso de no titulados

20M EP

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes la Ley de creación del Colegio de Periodistas de Cantabria, que será el décimo del país.El texto no ha recibido ningún voto en contra pero no ha conseguido del todo la unanimidad por la "controversia" sobre el acceso de profesionales no titulados.