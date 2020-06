Tu horóscopo diario: lunes 15 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 15 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Correr demasiado no te va a llevar a ninguna parte y eso es algo que ahora mismo debes de tener claro para no caer en ninguna clase de nerviosismo. Procura abordarlo todo con más tranquilidad y desde un punto de vista más sosegado.

Tauro

Hay alguna persona cerca que te considera la competencia y que puede jugarte una mala pasada si no andas con mucho cuidado. Observar cualquier movimiento a tu alrededor te resultará fundamental para evitar que eso se convierta en un problema para ti.

Géminis

Hoy estarás preparando con mucho cuidado algo que te hace ilusión y que deseas compartir con amigos o con alguien que es muy especial para ti. Todo lo harás con mucha habilidad y acierto y los que participen de ello van a estar muy a gusto.

Cáncer

Hay aspectos que estás recuperando desde un punto de vista emocional y eso hoy te da mucha paz. Estás empezando a dejar atrás una etapa bastante complicada, pero ya avanzas mucho mejor y te reequilibras. Un poco de yoga te iría de maravilla.

Leo

Estarás empezando una manera de hacer las cosas distintas, quizá en el trabajo y puede que te cueste un poco todo lo que significa esa reorganización, sobre todo desde el punto de vista doméstico. Pero al final, lo vas a conseguir y con alta satisfacción.

Virgo

Eso que te has propuesto hacer no es algo imposible, aunque sí dificultoso. Pero está bien que te hayas fijado esa meta para probarte y para conocer de verdad tus muchas virtudes y capacidades. Incluso aunque no lo logres, habrá merecido la pena.

Libra

Tienes esperanzas de que algo que estás pensando salga como deseas y así será si no te precipitas en ningún paso que des. Antes de actuar debes pensar con objetividad y con mucha cautela. Juega bien tus cartas porque la partida puede ser muy interesante.

Escorpio

Te precias de conocer bien a una persona y saber cuáles van a ser sus reacciones y llevas razón. Hoy acertarás de pleno cuando intentes adivinar lo que va a decir esa persona, que es muy cercana. Por la noche, alguien te va a mandar un mensaje especial.

Sagitario

Has valorado bien un riesgo que debes de correr para seguir adelante con una idea o un proyecto que es muy interesante de cara al futuro. Toda la información que reúnes te vendrá bien. Sigue así y conseguirás avanzar y sentirte con mucha seguridad.

Capricornio

No acabas de ver claro lo que quiere una persona de ti porque a veces te dice una cosa y luego actúa de la manera contraria. Debes seguir observando sin tomar ninguna decisión todavía, ya que esa actitud te está generando dudas y nerviosismo.

Acuario

Te enteras de algo que no te hace mucha gracia y que incluso puede ponerte triste o de mal humor porque es algo en contra de tus ideas o de tus intereses. Procura valorarlo en su justa medida y sobre todo, no dejar que te afecte tanto.

Piscis

No te agobies por un resultado negativo de algo que esperabas fuese al contrario. Esa respuesta que estás buscando tardará en llegar, así que debes moderar tu ansiedad, procura relajarte. Algo de deporte te vendría muy bien mentalmente.