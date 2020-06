Tu horóscopo diario: sábado 13 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 13 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza a recolocarse tu entorno y alguien te ofrece un plan de vacaciones que te apetece y que te gustará mucho porque se aproxima bastante a lo que habías pensado. Acepta esa propuesta porque no te vas a arrepentir de lo que traerá consigo.

Tauro

Si has adquirido nuevos hábitos saludables relacionados con el deporte o con una alimentación más sana, no es momento de dejarlos de lado por una tentación que no te favorece para nada. Sigue fiel a lo que te habías trazado y te encontrarás mucho mejor.

Géminis

Aunque ya lo estabas viendo venir, ahora llega un gasto algo elevado en algo relacionado con el hogar o con el automóvil y deberás tomar una decisión económica bastante importante. Intenta aplicar el sentido más práctico que puedas.

Cáncer

Hay en tu horizonte, y también en tu presente, preocupación por cuestiones afectivas, pero hasta que no tomes una decisión en tu interior, por dura que sea, no te sentirás mejor, más en paz. Pide consejo si te hace falta, no debe avergonzarte para nada.

Leo

A medida que pase la jornada, tu energía se va a ir recargando lo suficiente como para tener muchas ganas de iniciar cualquier actividad aunque sea casera o relacionada con la naturaleza. Te dejarán de preocupar ciertos problemas que has tenido y verás que no eran tan importantes.

Virgo

Tendrás mucha empatía con tu entorno y eso te va a traer momentos intensos y muy felices o al menos muy reconfortantes desde todos los puntos de vista. Déjate llevar por ellos sin importarte para nada lo que piensen o digan los demás. No tiene importancia.

Libra

No es justo que debas hacerte cargo de los problemas de los demás de la manera que muchas veces lo haces, como si fueran tuyos porque eso fomenta que siempre te toque a ti y que alguien no asuma sus responsabilidades. Procura protegerte más.

Escorpio

No te importará nada, más bien al contrario, si te toca trabajar hoy porque lo harás con la mejor de las sonrisas ya que eso significa que puedes salir de cierto bache económico más pronto que tarde. Apoyarás, además, a un compañero muy apreciado.

Sagitario

Vas a pedirle a alguien de la familia que te eche una mano para algún tipo de trabajo casero o para algo que te interesa mucho terminar cuanto antes y lo cierto es que va a ser muy acertada esa ayuda y además te llevará a conocer un poco mejor a esa persona.

Capricornio

Te vas a interesar por algo que hasta ahora te había pasado muy desapercibido y que de repente se ha vuelto un punto de atención para ti. Es una nueva materia o un nueva manera de moverte, algo que te puede venir muy bien en lo físico.

Acuario

Tendrás bastante más paz interior que en días anteriores, aunque tampoco toda la que quisieras, ya que quizá has adquirido cierto compromiso con el que no te apetece nada cumplir. Si pones una excusa se notará demasiado que estás huyendo.

Piscis

La luna menguante hoy en tu signo presagia un cierto freno en algunas de tus ideas o pretensiones de hacer algo. Alguien te explica las dificultades que puedes tener y eso te hace frenar. Pero lo que debes hacer es empezar a pensar en cómo vencerlas.