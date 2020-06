Ayuso, a la oposición sobre las residencias: "No quieren conocer la verdad, sino escarnio político"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha esgrimido este jueves en la Asamblea regional, durante la sesión de control al Gobierno, una larga lista de folios que, según ha indicado, reflejan las intervenciones que se han realizado en las residencias de ancianos durante la pandemia. La líder del Ejecutivo PP-Cs se ha defendido así de las críticas que han formulado a su gestión los portavoces de la oposición.

"Esto que ven aquí", ha dicho Díaz Ayuso extendiendo una larga retahíla de folios delante de su escaño, "501 residencias de mayores, 161 de discapacidad (...) todo esto han sido residencias donde hemos llevado material de protección, residencias que hemos visitado, los hasta 10.600 traslados que hemos realizado... Y esto son los datos de lo que ha hecho también este Gobierno", ha contestado la presidenta al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

"Estamos actuando hacia futuro, buscando soluciones, estando con los que peor lo pasan y no todo el día predicando por las televisiones, tapando a los suyos y echando gasolina sobre unos pocos", ha agregado. "Ustedes no quieren conocer la verdad, quieren escarnio político una y otra vez", ha zanjado la líder del Ejecutivo.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso extiende una prolija documentación en presencia del vicepresidente Ignacio Aguado. Marta Fernández / Europa Press

Antes de la contestación a Más Madrid, la presidenta había acusado a Unidas Podemos-IU de buscar "carne política" con lo sucedido en las residencias de mayores de la Comunidad y ha insistido en que no hubo "orden pública política" para no derivar a los residentes enfermos de coronavirus a hospitales.

"¿Pueden explicarnos por qué las vidas de las personas dependientes valen menos que las del resto de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que ustedes y no un médico decidieran que esas vidas no valían igual que el resto?", se había preguntado la portavoz de la formación progresista, Isa Serra, durante su turno de intervención.

Serra ha sostenido que en su formación están "estupefactos" con los protocolos que se han conocido sobre derivaciones y ha opinado que cuando salieron a la luz estos protocolos "en vez de abrir una investigación interna, de asumir responsabilidades, de pedir perdón", lo que hizo el Gobierno de la Comunidad fue "mentir".

"No ha habido ni una sola orden pública política que haya decidido traslados o no, ha habido más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600 traslados", ha contestado la líder del Ejecutivo. "No mientan, claro que ha habido traslados", ha agregado.