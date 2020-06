El Govern sanciona a Miasa Logística por vulnerar la normativa de seguridad industrial

El expediente, que está en proceso de tramitación, incluye dos propuestas de sanción que suman 125.000 euros, ha informado en un comunicado el departamento dirigido por Àngels Chacón.

La compañía sufrió un incendio el 7 de julio de 2019, cuyas causas no se han podido determinar, y el expediente sancionador considera probado que Miasa Logística no ha dado cumplimiento a su obligación de elaborar y presentar un informe de seguridad para prevenir riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, lo que está tipificado como grave y se ha sancionado con 75.000 euros.

Además, el documento recoge que la instalación eléctrica de baja tensión de Miasa Logística no se ajustaba a la normativa, ya que su estado no coincidía con el proyecto registrado y no hay constancia de ninguna inspección inicial, modificación, ampliación ni inspección periódica.

La no contratación de servicios de mantenimiento y de inspección periódica cuando lo exigen los reglamentos técnicos de seguridad industrial aplicables está tipificado como una infracción grave, y se ha sancionado con 50.000 euros.