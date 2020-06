Estela Grande inicia los trámites del divorcio con Diego Matamoros

Estela Grande ha confirmado este sábado en el programa Viva la vida que ha iniciado los trámites del divorcio con Diego Matamoros, quien oficializó esta semana su nueva relación con la influencer Carla Barber.

La exconcursante de Gran Hermano VIP 7ha reaccionado a las imágenes que recogen todos los detalles sobre el noviazgo del hijo de Kiko Matamoros con su nueva pareja, con quien ya ha gritado su amor a través de las redes sociales.

En este sentido, Grande ha asegurado que ya sabía de la existencia de la joven, a quien considera "un mujerón": "Durante el confinamiento tuve una conversación con Diego y me dice que está conociendo a esta chica pero a los días me lo niega y me dice que no".

"Le deseo que sea feliz y esté bien", ha dicho Estela #VivaLaVida303https://t.co/C16olGDCKG — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 6, 2020

Por otro lado, la colaboradora ha confesado que el último encuentro entre ella y su expareja se produjo el pasado 26 de mayo, cuando ambos se despidieron con un cariñoso abrazo ya que, a pesar de todo, se tienen cariño. Asimismo, la modelo extrañó su sinceridad: "He echado en falta enterarme por él y no por la prensa".

La también exconcursante de El tiempo del descuento ha reconocido que "es complicado verlo aunque yo ya no sienta lo mismo, no es agradable", aunque está "bien": "Ante todo me alegro mucho y le deseo que sea súper feliz".

Finalmente, la tertuliana ha explicado que fue ella quien había iniciado los trámites del divorcio en los últimos días.