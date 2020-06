Blanca Suárez descarta de un grupo de WhatsApp de 'El internado' a algunos de sus protagonistas

Los grupos de WhatsApp a veces pueden generar malentendidos, sobre todo si se echa en falta a alguien. Y si no, que se lo digan a Dani Retuerta, que se quedó fuera de un chat grupal con algunos de sus compañeros en El internado. El actor, que subrayó que no se sintió dolido, apuntó algunos detalles sobre ello.

El intérprete desveló esta curiosa anécdota en un directo de Instagram que compartió con Fernando Tielve, otro de los rostros de la serie de Antena 3. Ambos hablaron sobre diversos temas, aunque profundizaron en su relación con sus antiguos compañeros en la exitosa producción.

Todo comenzó cuando un usuario les preguntó si tenían un grupo de WhatsApp todos juntos. "Yo tengo un grupo de WhatsApp con Ana de Armas, Elena Furiase y con más gente. Todos juntos hicimos una vez un grupo, pero no tuvo micho movimiento, la verdad", avanzó, dando pie a la contestación de Retuerta: "Yo en ese grupo no estuve".

Así, explicó que se trataba de un grupo de WhatsApp que había creado Blanca Suárez para que se produjera un reencuentro con Ana de Armas, que regresaba a España por unos días: "El otro día hablaba con Yon González y me dijo que él tampoco sabía de ese grupo. Y supongo que tiene que más que ver con el grupito que teníais, porque Ana y Blanca se veían mucho porque vivían cerca".

Entonces, Retuera aclaró que "no era realmente una quedada de El Internado, sino una quedada de amiguis". Asimismo, no le dio importancia, ya que han pasado diez años de la serie y cada uno ha tomado un camino: "Al final somos compañeros de trabajo y aunque no te lleves mal con nadie no vivimos cerca".

Finalmente, Fernando Tielve concluía la reflexión del actor: "Cada uno ha tomado un rumbo y no pasa nada, pero a mí siempre me hace mucha ilusión".