Cinco gestos para reducir la contaminación en la cocina y disfrutarla con responsabilidad

Mires a donde mires en la cocina siempre hay algo de plástico. La botella del aceite de oliva, la bolsita de lechugas variadas para no perder tiempo entre fogones, el recipiente de los yogures y hasta el de la carne que has comprado envasada porque no te ha dado tiempo a acudir a la carnicería. De hecho, eres consciente de que hay algunos alimentos que se comercializan con un excesivo uso de este material (¿acaso hace falta envolver la sandía en una malla?) . Por todo ello, y aunque reciclas de forma adecuada, te gustaría reducir su consumo, y más cuando sabes que es muy contaminante y que afecta a tu salud y a la biodiversidad marina.

Así que tu nuevo objetivo es sumarte a la filosofía zero waste, que aboga por un estilo de vida con un consumo responsable, la reducción de residuos y la reutilización. Aunque en un principio pueda parecer una meta inalcanzable, cada vez son más las personas concienciadas y el número de iniciativas que surgen para apoyar a quienes deciden pasarse a este movimiento. Lo primero que hay que tener claro es que debemos ir paso a paso para llegar a tener una casa sin plásticos y, si no sabes por dónde empezar, ¿qué te parece por la cocina? En esta estancia que tantas alegrías nos da, podemos introducir pequeños cambios individuales que van a beneficiar mucho al global.

Podemos empezar por disminuir el uso de plásticos desechables y por llevar siempre una bolsa de tela cuando vamos a comprar. Pero hay mucho más. Bajo estas líneas te proponemos cinco tips para iniciarte en la filosofía zero waste.¿Se te ocurre mejor fecha que el Día del Medio Ambiente para ponerte a ello?

Cinco gestos verdes para poner en práctica en la cocina

- Comprar a granel. El simple hecho de acudir a comercios de proximidad y comprar cereales, legumbres, pastas o especias a granel llevando nuestros propios botes de cristal ya es un muy buen primer paso para reducir la producción alimentaria basada en el plástico y, por tanto, para minimizar su impacto en el medioambiente. Si bien es cierto que son más caros y pesados que unos de plástico, ¿te has dado cuenta que pueden llegar a durarte toda la vida sin que ello suponga un riesgo para tu salud?

- Apuesta por la cera de abeja. Ni el papel de film ni el de aluminio son opciones ecológicas, pues, para ser efectivos y cómodos solo permiten un uso, generando toneladas de residuos plásticos anuales que tardarán mucho más en descomponerse. Por eso, es mejor optar por alternativas verdes, como los envoltorios hechos a base de cera de abejas, reusable tantas veces como sea necesario y fácil de lavar a mano.

- Las servilletas, como las de antaño. Aunque el rollo de papel de cocina se ha convertido en el gran aliado de las comisuras manchadas, este pequeño gesto provoca un derroche innecesario que, además, tiene una solución sencilla y barata. ¿Por qué no recuperamos las servilletas de tela? Además de que, como los manteles (y siempre que no haya ningún accidente), aguantan toda semana antes de acabar en la lavadora, podemos elegir unas de colores variados para que cada miembro de la familia tenga la suya y no haya problemas de escrúpulos a la mesa.

- Cubertería reutilizable. Si bien es cierto que los cubiertos de plástico son la solución a los táperes del trabajo, a las barbacoas familiares o a las meriendas improvisadas con más invitados de los esperados, son una fuente d contaminación innegable. Como es entendible que no quieras pasar tu cubertería por todas partes, ¿por qué no te haces con una especial para estas ocasiones?

- Estropajos vegetales. Cada vez que los usamos, los estropajos dejan un rastro de microplásticos que bien acaba viajando a nuestros ríos y mares a través del sumidero o en nuestros estómagos y, además, su vida útil debe ser corta, si no queremos que todo lo que toquen acabe oliendo a humedad. Pero, ¿sabías que los fabricados con fibras vegetales pueden durarte hasta dos meses y son 100% biodegradables?

