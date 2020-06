MÉS per Sa Pobla asegura que el decreto ley de protección del territorio "pone en valor la patata poblera"

MÉS PER SA POBLA

Según ha informado la formación en un comunicado, a grandes rasgos, el decreto "beneficia el uso agrario del suelo rústico en detrimento de otros usos", como el turístico o el residencial, que "dificultan el acceso a la tierra y comprometen la competitividad productiva del campesinado".

De acuerdo con el concejal de Planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Sa Pobla, Antoni Simó Tomàs, esta normativa "pone en valor el producto local como la patata", tan demandado durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

ZONAS INUNDABLES Y SUELO URBANO

Asimismo, MÉS per Sa Pobla ha destacado que el decreto ley limita los parámetros de construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico estableciendo un máximo urbanizable de 900 m3 y establece la prohibición de hacerlo en las Áreas de Prevención de Riesgos.

En este sentido, el concejal Antoni Simón Tomás ha manifestado que "las zonas inundables son peligrosas para nuevas construcciones, tanto con fines residenciales como vacacionales" y, por tanto, "deben primar los criterios de seguridad de las personas en su vivienda y de sostenibilidad si se refiere a la modalidad turística".

Por otra parte, la formación ha resaltado que la afectación del decreto ley con respecto a suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables es de un 6% del núcleo urbano, lo que en Sa Pobla se sitúa principalmente en la Ronda de circunvalación.

En relación a esta cuestión, MÉS ha señalado el proyecto de construcción de la escuela concertada San Francisco de Asís, ubicada en un área urbanizable no programada. Según el concejal, "la escuela, aparentemente, no peligra porque reúne los condicionantes para no quedar afectada".