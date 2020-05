Roberto Leal advierte a Goyo Jiménez, en 'Pasapalabra': "Me estás robando en la cara"

Durante una de las pruebas de este jueves de Pasapalabra, Goyo Jiménez y Miguel Abellán se 'enfrentaron' en una musical, y así lograr cinco segundos extras para que sus concursantes los usaran en el rosco final.

"Es una canción de 1987", anunció el Roberto Leal. Nada más sonar los primeros acordes, el torero pulsó para adivinar la canción, pero no supo contestar correctamente: "Me han faltado unas decimillas", afirmó.

Jiménez, por su parte, admitió que "sé que canción es, pero no sé el título. ¿La puedo tararear?", pero el presentador le corrigió: "Tendrías que cantarla y decir algunas palabras". El cómico decidió no responder "para no darle pistas" a su contrincante.

Redujeron el premio a cuatro segundos y pasaron "a la siguiente pista, un verso de la canción", señaló Leal. Jiménez fue el primero apretar el pulsador: "Voy a intentarlo", y cantó el verso que le había facilitado el presentador y luego siguió tarareando.

Al escuchar al cómico, Leal le dijo que "tienes mucho arte, pero me estás robando en la cara", y pasaron a las siguientes pistas, mientras que Abellán exclamó: "Si dais válido eso, aquí vale cualquier cosa".

Poco a poco fueron bajando el tiempo hasta llegar a cero segundos, sin que ninguno de los dos invitados consiguiera acertar la canción, que era "el tema Luka de Suzanne Vega", afirmó Leal, antes de pasar a una nueva prueba del programa.