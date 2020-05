Localitzen un home que pateix alzhèimer mentre vagava per Alacant de matinada

Segons ha informat la Comissaria provincial, la sala del 091 va rebre la telefonada d'un testimoni que deia haver vist una persona d'avançada edat desorientada i vagant sense rumb per Alacant a altes hores de la matinada.

Una patrulla es va dirigir al lloc i va localitzar l'home després d'efectuar diverses batudes per la zona on havia sigut vist per última vegada.

Els agents es van entrevistar amb aquesta persona i es van adonar que estava perdut i desorientat i no era capaç de respondre de forma coherent a les preguntes que li formulaven.

En la investigació es va comprovar que estava ingressat en una residència de la tercera edat. Així, es va localitzar un dels seus fills, que es va personar amb una néta en comissaria i van confirmar que vivia en una residència de la tercera edat.

Finalment, es va contactar amb el responsable de la residència que va manifestar que portaven diverses hores buscant l'home després que s'haguera escapolit.