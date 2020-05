Pau Donés regresa con un canto a la vida: 'Eso que tú me das', la nueva canción y videoclip de Jarabe de Palo

El grupo Jarabe de Palo estrena su nuevo videoclip, Eso que tú me das, con la participación de su mítico líder y vocalista, Pau Donés; y su hija, Sara. El artista, diagnosticado de cáncer de colon desde 2015, reaparece tras pasar una año de silencio dedicándose a su vida y su música.

"Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido, así que gracias por estar, por tu amistad y compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida", canta Donés en la carta de presentación de Escupe o traga, el nuevo disco de la banda aragonesa, que saldrá en septiembre.

Donés y los integrantes del grupo aparecen en el videoclip sonrientes y con ganas de bailar mientras tocan en una terraza. "Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio", avanzaba el compositor este fin de semana a través de un comunicado.

"Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", apuntaba en el mensaje.

"Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos,no esperaban nada de mí", zanjaba Donés.

El artista confirmó en abril el fin de su parón en la música. Guitarra en mano, deleitó a sus seguidores con el tema Vuelvo desde el balcón de la casa donde se aloja estos meses, en Barcelona. Donés se mostraba emocionado por su regreso, era una buena noticia: "Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena".