Para Melià es inaceptable que el Gobierno central trate a Baleares, la región más afectada económicamente por la Covid-19, "como a los últimos".

En la sesión de control en el Parlament, Armengol, ha insistido en que se sigue negociando el reparto del fondo no reembolsable y que el Govern siempre ha sostenido que el reparto previsto no conviene a las Islas, que los 16.000 millones de euros no bastan y que debe tener más peso el criterio poblacional y el gasto en material sanitario.