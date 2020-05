Según ha informado la presidenta Armengol este domingo en rueda de prensa, "tengo muy buena relación con los consellers de MÉS, también con los de Podemos y PSIB, para mí no hay consellers de un color u otro. Sí, obviamente, ha habido posiciones diferentes y yo siempre he puesto en valor el debate. Las discusiones son bienvenidas en democracia. Para mi esto no es una crisis de Pacte."

((Habrá ampliación))