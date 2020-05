Claves para el acercamiento de Rocío Flores y Rocío Carrasco

No está siguiendo las andanzas de supervivencia de su hija en el reality de Telecinco. Pero sería mentir si se escribiera que Rocío Carrasco no es consciente de algunos de los gritos, aparentemente descarnados, que su hija ha lanzado al cielo en momentos cruciales de su concurso. Rocío Flores dice querer una reconciliación pero lo hace ante las mismas cámaras que su madre rechaza y mediante las que pretende despertar unos sentimientos que, en contra de lo que explican algunos, nunca han estado confusos.

Poner en duda el sufrimiento de una madre alejada de sus hijos es conocer poco o nada a Rocío Carrasco. Sin embargo, de producirse un acercamiento -que las dos partes consideran importante y no descartan- el mismo será natural, espontáneo y jamás siguiendo instrucciones con intereses que a priori parecen más económicos que emocionales. Que Carrasco interviniera telefónicamente en Supervivientes no solo sería una sorpresa para su hija, sino también para quienes sabemos que ella no acepta jugar con las cartas marcadas. Rocío está dispuesta a dar una segunda oportunidad y, aunque las conversaciones pendientes no les permitirán recuperar el tiempo perdido, sí les servirán para trazar esas líneas rojas que nunca más se deben cruzar.

Flores tendrá que aceptar al marido de su madre y, por supuesto, reconocer los graves errores que han avivado un alejamiento que, es necesario recordar, se inició en la casa familiar y terminó en los juzgados con la madre absuelta y la hija condenada. En cualquier caso, ambas deberán lijar el rencor para que se transforme en respeto y unión. Porque si una se lamenta ante millones de telespectadores, la otra recompone un corazón hecho añicos con los recuerdos colgados en las paredes. ¿Por qué nadie enumera las secuelas psicológicas que contabiliza Carrasco tras años de duros conflictos y batallas sin resolver? En la guerra todos pierden.