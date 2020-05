Tu horóscopo diario: domingo 17 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 17 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si ves que hay algún asunto, probablemente de tipo técnico, que no puedes resolver de ninguna manera, no dudes en pedir ayuda a alguien que sabe más que tu. Tardarás un poco en solucionarlo, pero al final lo vas a conseguir gracias a esa mano que te echan.

Tauro

No es lo tuyo dejar ciertas cosas al azar, ya que generalmente lo tienes todo controlado. Hoy te sorprenderá algo que no esperas y eso puede que te altere bastante los nervios e incluso te de un punto de rebeldía y mal humor. Debes controlarte más.

Géminis

Te convienes tener rapidez a la hora de solucionar algún asunto familiar y no ir dejándolo para después, pues se podría enquistar y traer peor ambiente. Si es algo que no le gusta a los demás de tu actitud, explica porqué quieres hacerlo y quizá sean más comprensivos.

Cáncer

Tus ganas de hacer cosas nuevas no te abandonan, pero mientras no puedas hacer completamente lo que te apetece, sí puedes pensar en cómo distraerte con los medios que tienes a tu alcance, que no están del todo mal. La tecnología será fundamental para ello.

Leo

Disfrutas mucho con lo que puedes hacer junto a la familia porque tu imaginación estará muy inspirada y serás capaz de arrancar sonrisas en especial si tienes niños pequeños de los que verdaderamente te vas a ocupar. Será una experiencia muy gratificante.

Virgo

Los amigos y las amigas estarán hoy muy presentes en todo lo que hagas incluso si no están a tu lado físicamente. Podrás intercambiar opiniones y conversaciones con ellos y lo cierto es que te vendrá muy bien para sentirte con compañía y afecto.

Libra

No te obsesiones con el futuro ni con el dinero, porque verás cómo encuentras una salida inesperada dentro de poco. No todas las puertas están cerradas, poco a poco se abrirán algunas que te van a permitir organizar tu vida con bastante tranquilidad, aunque sin lujos.

Escorpio

No debes rogarle a nadie nada que no quiera darte por sí mismo o por sí misma. Es fundamental que no presiones a nadie para conseguir lo que pretendes y si se trata de alguna relación incipiente mucho menos todavía. Piénsalo con tranquilidad.

Sagitario

Rechazarás una oferta de trabajo que quizá te parece demasiado poco para ti, pero estarás cometiendo un error porque cualquier trabajo puede ser bueno si es digno incluso aunque no creas que es lo que mereces. Más adelante podrás cambiar.

Capricornio

Hay nuevas circunstancias en tu vida que te hacen cambiar bastantes prioridades pero eso que parece negativo no lo es porque de repente vas a descubrir que las cosas sencillas son muy positivas. Verás con más afecto y generosidad a los demás.

Acuario

No creas que por estar todo el día mirando las redes sociales vas a controlar lo que piensan sobre ti. Eso solo es producto de una actitud insegura que debes trabajar para cambiar cuanto antes, ya que es importante no fiarse de lo que no es real. Ojo.

Piscis

La simpatía será hoy una de tus características más destacadas y eso te puede ayudar a sentirte muy a gusto con personas con las que charlarás e incluso ayudarás en algunos temas que tu manejas bastante bien. Tu tiempo será para compartir con los demás.