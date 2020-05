Almeida invita a Sánchez a una ceremonia reducida por San Isidro

El alcalde de Madrid ha planeado unas "austeras" fiestas patronales bajo las restricciones del Estado de Alarma. José Luis Martínez-Almeida ha medido con detalle el aforo de cada acto que tendrá lugar este viernes con motivo de San Isidro, dado que- cabe recordar-, Madrid está a prueba para pasar a la Fase 1 de la desescalada.

El Ayuntamiento de Madrid organiza este viernes un único acto y a puerta cerrada, en en el interior del Palacio de Cibeles. Fuentes municipales informan a 20minutos de que, debido a las medidas de distanciamiento social, no podrán acudir ni siquiera todos los concejales del Pleno de Madrid. No obstante, el alcalde ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También a todos los cabeza de lista al Parlamento por Madrid. En el caso de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha sido convocada en sustitución de Albert Rivera. Basta por saber si dichas personalidades asistirán o no a esta ceremonia.

Quienes sí han confirmado su presencia son los exalcaldes de Madrid, Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz Gallardón. Así como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El regidor popular busca excluir la confrontación política de un festejo patronal atípico y marcado por la pandemia. El primer edil ha elegido, antes que a su propio Pleno, a los representantes elegidos por la soberanía popular. Un guiño encaminado a trasladar el mensaje de que "no es asunto partidista", confirman las fuentes a este diario.

A las 10.30 el Ayuntamiento de Madrid hará un homenaje a las víctimas por el coronavirus en la plaza de Cibeles. Después, el alcalde hará entrega de la Medalla de Oro de San Isidro, un homenaje que esté año estará dedicado al pueblo de Madrid y cuyo discurso leerá el escritor Mario Vargas Llosa. Según adelantan a este diario, será una doctora de un hospital público de Madrid quien tenga el honor de recoger la medalla. Las fuentes municipales confirman que se trata de una médico de prestigio que ha superado la Covid, pero se reservan la sorpresa del nombre propio.

A continuación, el alcalde y la vicealcaldesa, acompañados de la presidenta de la Comunidad y los portavoces municipales acudirán a una misa en la Ermita de San Ildefonso, que acabará con una ofrenda floral a cargo del alcalde.