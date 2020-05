Los restauradores de Baleares podrán modernizar sus instalaciones con mayor agilidad

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado este jueves los detalles del nuevo decreto ley aprobado por el Govern en una reunión mantenida con representantes de Pimem Restauración.

En este sentido, el conseller, que ha estado acompañado por la directora general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular, Vanessa Rosselló, se ha reunido con el gerente de Pimem, Gustavo de Vicente, y la presidenta de la asociación de restauración, Eugènica Cusí.

Negueruela ha tenido así la oportunidad de dar detalles sobre las medidas a las cuales, a partir de ahora, el sector se podrá acoger. La principal es el hecho que los establecimientos de restauración podrán optar a una mayor agilidad administrativa para mejorar y modernizar sus instalaciones.

Con el decreto ley aprobado este miércoles, los restaurantes podrán realizar actuaciones de mejora que impliquen obras de ampliación de hasta un 15%, siempre dentro de su parcela.

El conseller ha recordado que esta medida representa un incremento en la edificación muy ligero respecto de la anterior normativa, aprobada en 2017, que permitía ampliaciones del 10%. Los establecimientos que ya usaron la anterior norma para mejorar sus instalaciones, no podrán acogerse a esta nueva medida.

Además de la restauración, también pueden pedir las solicitudes de modernización los establecimientos turísticos, de entretenimiento, de recreo, deportivos, culturales o lúdicos. Las actuaciones de mejora permitirán que los establecimientos se adapten mejor a las necesidades de distancia personal derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En la reunión, la primera de una ronda donde Negueruela se encontrará con entidades y agentes afectados por el decreto ley, también se han debatido otras medidas de la normativa, como el hecho que los establecimientos de restauración que estén obsoletos se puedan transformar en viviendas de protección oficial, instalaciones sanitarias o infraestructuras relacionadas con la innovación y la ciencia.

En este sentido, el conseller también ha recordado que este cambio de uso viene acompañado de un control social del urbanismo. De este modo, en todos los casos, será necesario un informe favorable del ayuntamiento del municipio y el visto bueno de una comisión que estará formada por el Govern, los sindicatos y las patronales. Para hacer efectivo el cambio de uso, será necesario el voto unánime de esta comisión.

En caso de que este cambio de uso sea solicitado por un establecimiento turístico, Negueruela ha insistido en la idea que las plazas turísticas no son recuperables, es decir, no se pueden vender con el cambio de uso. De hecho, si se renuncia a ellas, las plazas perdidas no entran de nuevo a la bolsa de plazas y, por lo tanto, se pierden, generando, de facto, una reducción de plazas turísticas.

Otra de las medidas que recoge el decreto ley es el fomento del turismo familiar en un periodo de baja demanda y actividad, permitiendo que las familias puedan compartir habitación con sus hijos e hijas de hasta 15 años, una realidad que ya se da en otros muchos destinos europeos. Hasta ahora, la normativa permitía que los menores de 12 años se alojaran con sus padres, de forma que la modificación supone ampliar las facilidades para las familias y, a la vez, adaptar la normativa al mercado.