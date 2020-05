Andrea, de 'La isla de las tentaciones', rompe su silencio para hablar de la nueva novia de Ismael

Hace unos meses, Ismael Nicolás decidió presentar a través de sus redes sociales a su nueva novia. El ex concursante de La isla de las tentaciones acudió a un bolo con Ana Ruiz, una joven murciana con la que parece haber recuperado la ilusión en el amor.

Una relación de la que su ex Andrea no ha dudado en opinar. A través de su canal en Mtmad, la joven decidió contestar a todas las preguntas de sus seguidores.

"No puedo opinar nada porque no la conozco. Pero si veo que en su relación ella hace muchas cosas que en su momento Ismael me echaba en cara a mí", empezó diciendo la ex concursante.

La catalana confesó que la relación que mantuvo durante más de seis años con Ismael era tóxica, pero ahora parece que con su nuevo noviazgo las cosas han cambiado. "Si les va bien es porque él es mucho más permisivo y gracias a mí se ha dado cuenta que tiene que ser más tolerante y dejar más libertad a la persona que tiene al lado. Lo va a tener más fácil que yo".

También aprovechó para opinar sobre los nuevos hábitos de Ismael, en especial del consumo de alcohol, un gesto de preocupación por la enfermedad de diabetes que padece el murciano. "No debería hacerlo por la diabetes o así me lo pintaba a mí que le venía muy mal para su enfermedad", comentó.