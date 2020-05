Suso confiesa su paso por el quirófano para quitarse las bolas de bichat

Suso Álvarez, colaborador habitual de las tertulias de Supervivientes o del mundo del corazón en Mediaset, ha confesado que recientemente se ha sometido a una operación de cirugía estética.

Tras muchos comentarios de los espectadores y de sus propios compañeros de Viva la vida, el superviviente acabó relatando que se había operado el día anterior. "¿Qué te ha ocurrido durante este confinamiento?", preguntó Emma García, presentadora del espacio de Telecinco, a lo que Suso respondió: "Me he comido cincuenta pasteles... No, es broma".

Entonces, el exgranhermano detalló su paso por el quirófano. "Me he hecho una operación. Me he extraído las bolas de bichat, unas bolas de grasa para que luego tenga la cara más fina", explicó Suso, que señaló que, pese a que por el momento su cara se ve más hinchada, con el paso del tiempo mejorará notablemente.

"No, es que ahora tienes bolas de verdad", bromeó la presentadora, para risas del resto, que le dijo al colaborador que estaba "muy guapo".