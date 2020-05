Muere Little Richard, uno de los arquitectos del rock and roll

El músico estadounidense Richard Wayne Penniman, conocido en el mundo por su nombre artístico, Little Richard, y considerado uno de los grandes pioneros del rock, ha fallecido a los 87 años de edad aunque se desconoce la causa de la muerte, según han confirmado sus familiares al magacín Rolling Stone.

Nacido en Macon (Georgia), en 1932, irrumpió en el estrellato a través de la mezcla del gospel y el R&B para dar forma a un sonido rápido y eléctrico.

Deja tras de sí ritmos inmortales como Tutti Frutti o Long Tall Sally en dos años de esplendor (1956 y 1957) que le valieron como propulsor de este sonido, que se expandiría a lo largo de las próximas décads.

Little Richard está considerado como influencia en movimientos internacionales como el rock británico de The Beatles y The Rolling Stones, y durante su carrera estuvo acompañado por figuras del calibre de Jimi Hendrix.

Sus canciones conocieron versiones de todo un espectro de artistas, desde los Everly Brothers, los Kinks y la Creedence Clearwater Revival hasta Elvis Costello y Scorpions.