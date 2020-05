El estado de alarma aplaza la celebración de las pruebas de lengua catalana

Según ha informado la Conselleria de Educación, este martes en una nota de prensa, si la situación de emergencia sanitaria lo permite, se llevarán a cabo más adelante aunque, ha matizado, la decisión dependerá de la evolución de la pandemia y de las posibilidades de organizar y llevar a cabo las pruebas con las garantías necesarias

Además, ha añadido, el estado de alarma ha dejado en suspenso la publicación de los resultados provisionales de las pruebas orales de la convocatoria de enero de este año 2020, y todos los procedimientos y trámites relacionados -plazo para solicitar revisión, revisión de los tribunales, aprobación de los resultados definitivos, trámite de vista, publicación de los resultados definitivos y expedición de certificados oficiales-.

Sin embargo, ha explicado, la suspensión no afecta las pruebas que ya se han hecho y que son completamente válidas. En todo caso, hasta que no se publiquen los resultados definitivos de aptos y no aptos no se podrán expedir certificados.

Con todo, desde la Conselleria se ha adelantado que la Dirección General de Política Lingüística trabaja para que la convocatoria se pueda retomar "tan pronto como sea posible." Ahora mismo todavía no es posible hacer pública ninguna fecha concreta.

La Dirección General de Política Lingüística informará de las novedades en relación con las dos convocatorias mediante la página web aunque para mayor información o resolución de dudas, las personas afectadas pueden dirigirse al correo certificacio@dgpoling.caib.es.