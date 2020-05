Tu horóscopo diario: martes 5 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 5 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tus sentimientos son casi siempre abiertos y sinceros y no guardas rencor, aunque de vez en cuando suele aparecer cierta dureza en tus actitudes. Ten cuidado con ella porque eso te puede alejar de alguien que no te conoce bien y que no sabe quién eres.

Tauro

Hoy van a ser muy tomadas en cuenta tus opiniones y eso te va a gratificar mucho porque tu autoestima se reconforta. Además, serás capaz de sacarle mucho partido, probablemente económico, ya que esas reflexiones serán valoradas por muchos.

Géminis

Será un día relajado y tranquilo, dentro de ciertos parámetros que pueden alterar momentos puntuales, pero te encontrarás con la mente completamente clara para hacerles frente sin ningún problema. No te dejes llevar por temores que no son reales.

Cáncer

Es cierto que has tenido algunos reveses sentimentales y que eso te hace no tener muchas ganas de volver a intentarlo, pero no es una actitud correcta no te conviene. Deja que todo vuelva a fluir tranquilamente y abre la puerta de tu corazón de nuevo.

Leo

Si dices unas palabras de consuelo a un amigo o a una amiga porque se siente triste, vas a hacerle mucho bien. Es algo valioso que puede que te cueste trabajo o que te sea difícil, pero no lo pienses más y hazlo. La recompensa será mayor de lo que esperas.

Virgo

Tu preocupación se va a centrar hoy en alguien de edad, una persona mayor que puede que te preocupe mucho y que necesita que estés muy pendiente de ella. No debes mostrar angustia, pon cara alegre cuando estés a su lado para animarla.

Libra

Vas a tener oportunidad de elegir una actividad nueva, algo que te aportará conocimientos o algo que, por lo menos, te distraerá mucho. No dejes de hacerlo, ya que será muy gratificante y te dará mucho empuje. Tu espíritu estará muy reconfortado.

Escorpio

De alguna manera, hoy los amigos y las amigas lo serán todo para ti. En ellos vas a encontrar una fuente de inspiración para tu vida porque te van a mostrar un camino importante a seguir y todo su afecto. Compartirás momentos muy intensos.

Sagitario

Sentirás mucha admiración por una persona cercana que ha estado luchando por el bien de los demás y ha olvidado sus egoísmos. No dejes de decirle en voz alta lo que sientes, es muy importante para esa persona porque entenderá que todo ha valido la pena.

Capricornio

No te extrañe que hoy salga a relucir en ti cierto espíritu posesivo que puede marcar todas tus actitudes y también tus palabras. Alguien de tu alrededor puede sentirse ofendido, frena esa tendencia porque es muy perjudicial para ti y para todos.

Acuario

Aunque no te guste demasiado, no te queda más remedio que admitir un trabajo que te piden que hagas y que te resulta algo menor o poco interesante. Pero lo necesitas mucho para salir adelante, así que asúmelo cuanto antes. Cualquier trabajo es digno.

Piscis

Vas a dejar aparcados ciertos sentimientos que ahora no vas a poder hacer públicos o que tienes por alguien que está lejos. No es que no los sientas, es que no los quieres compartir con nadie. Estás en tu derecho y eso es algo que los demás deben respetar.