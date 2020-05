Tu horóscopo diario: sábado 2 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 2 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Recuperas hoy el tono más alegre y te pones a pensar en algún plan que podrás llevar a cabo no de manera inmediata, pero sí algo más adelante, Si empiezas ahora a diseñarlo con mimo y a documentarte, es algo que te ayudará a mirar todo con más optimismo.

Tauro

No descartes que vuelva a aparecer alguien que estuvo en el pasado y que ahora te contactará, probablemente por las redes sociales. Será una sorpresa que lo cierto es que te va a hacer pensar mucho en lo que fue y en lo que no pudo ser.

Géminis

Un amigo te recomienda ver o hacer algo o quizá un libro y deberás hacerle caso porque puede suponer algo importante en tu vida abrirte los ojos a una realidad que te va a interesar mucho. Ampliar tus miras te viene muy bien en este momento.

Cáncer

Hoy te darás mucho espacio para la calma y para pensar detenidamente n tus cosas y no meterte en otros asuntos ajenos que te pueden dar un dolor de cabeza, sobre todo si se trata de la familia política. Tu personalidad se dejará llevar por cierta indolencia.

Leo

Tu inspiración va a estar muy acertada hoy si tienes una conversación con un hijo o con alguien que necesita apoyo de cualquier tipo porque sabrás decir las palabras justas que le llegarán al corazón. Eso será muy bueno para su estabilidad emocional.

Virgo

Tu puedes pensar mal de una persona por algo que lees o ves en las redes sociales, pero lo cierto es que eso es, sobre todo, frivolidad y postureo y algo que no corresponde a la realidad. Debes tener esto muy claro antes de juzgar a nadie.

Libra

Buscas algo para hacer en el plano social, como colaborar de alguna manera con una causa solidaria y eso es algo que realmente te sentará bien. No olvides que no todo es lo que parece, así que si decides implicarte en algo, investiga si es de fiar y no un engaño.

Escorpio

No te faltará hoy buen talante, bastante buen humor y una vitalidad renovada que serán las claves de esta jornada en la que tendrás opción para elegir nuevas cosas que hacer que antes no habías pensado o no te había atraído. Acertarás con lo que elijas.

Sagitario

Estarás bastante hábil y proactivo en una negociación de algún tipo que tiene que ver con la familia o con el modo de convivir. Sabrás llevarlo todo a tu terreno y terminarás imponiendo tu criterio que es bastante acertado. Tu pareja te lo agradece.

Capricornio

Tienes una cierta incertidumbre con lo venidero y eso es algo normal por ciertas circunstancias, pero no debes quedarte anclado o anclada en eso, ya que no va a favorecer que salgas de ahí y mentalmente te perjudicará mucho. Procura distraerte.

Acuario

Vas a dejar muy claro las cosas que no te gustan y con las que no estás de acuerdo y no te importarán las consecuencias. Procura hacerlo de una manera que no ofendas o provoques una tensión innecesaria a las personas que están implicadas.

Piscis

No es bueno distorsionar la realidad frente a los hechos, así que intenta tener la mayor objetividad posible si te plantean un problema que tiene que ver con creencias o con tradiciones familiares que no te gustan. Eres libre de optar por lo que prefieras.