Tu horóscopo diario: viernes 1 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 1 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los amigos, aunque sea en la distancia, van a ser fundamentales hoy para sentirte bien y para que veas las cosas con una mejor perspectiva. No te dejes llevar por cierto tono de humor algo gris que te puede sobrevenir por una noticia poco alentadora.

Tauro

Seguramente, estás sintiendo mucha presión por haber adquirido algunas responsabilidades que antes no tenías y le estás dando demasiadas vueltas a la cabeza. Pero no debes preocuparte porque serán para bien y todo va a funcionar debidamente. Descansa algo más.

Géminis

Aunque veas algo que no te gusta demasiado cerca de ti, no entres hoy en ninguna clase de comentario que pudiera desagradar a las personas que conviven contigo, ya sean compañeros, familia o pareja. Deja pasar todo con la mayora filosofía posible.

Cáncer

Vas a comunicarte mucho por las redes sociales y eso es algo que te sentará muy bien porque te ayudará a pasar el rato de una forma bastante agradable y en contacto con algunas personas a las que echas de menos hace algún tiempo. Pero da descanso también a tu vista, ten precaución.

Leo

Has sacado fuerzas desde dentro y te sientes bien por ello, aunque debes de no dejar que todo te sobrepase y tu organismo acuse un sobreesfuerzo. Es primordial que hoy descanses más, duerme o échate la siesta. Cualquier cosa que te relaje lo más posible.

Virgo

No sería de extrañar que echases de menos alguna costumbre o tradición en la que otras veces has estado colaborando con una gran presencia e implicación y ahora no es posible realizarla. No temas, más adelante tendrás tiempo para ello y podrás volver a disfrutarla.

Libra

Ves con mucho afecto cómo algunos familiares o amigos van mejorando en cuanto a su salud o sus problemas. Alguien te cuenta una noticia que resulta ser muy esperanzadora y eso es algo que te sube mucho la moral y las ganas de sonreír.

Escorpio

Si has comenzado una relación no hace demasiado tiempo, es muy posible que ahora se vea puesta a prueba por un alejamiento forzoso o porque las circunstancias impiden que los planes previstos se cumplan. Pero eso no debe desanimarte. Pondrás todo tu entusiasmo en mantenerla.

Sagitario

Lo más probable es que hoy no te apetezca mucho hacer algo doméstico que normalmente te supone cierto esfuerzo o que no te gusta nada. así que no pasa nada si lo dejas para otro momento en el que te sientas con más ánimo para realizarlo. Date un respiro.

Capricornio

Aunque tengas la tentación, no te conviene mirar atrás y echar de menos tu vida pasada o tu independencia. Tu presente es lo que tienes ahora y debes hacer frente a esas responsabilidades. Hoy, lo s tuyos te van a necesitar cerca y fuerte.

Acuario

Sufrirás ciertas contradicciones y no las vas a poder evitar, pero si te confías aun amigo o una amiga, algunas de esas dudas que tendrás hoy, van a quedar despejadas. Su punto de vista te será muy útil y esclarecedor, lo verá muy objetivamente.

Piscis

No cantes victoria antes de tiempo con un asunto un poco complejo en el que hay implicada alguna persona de la familia y que no estará dispuesta a resolver así como así. Llevará su tiempo y debes actuar con diplomacia y tacto. No revuelvas las aguas.