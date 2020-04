Tu horóscopo diario: jueves 30 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 30 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a tener mucha imaginación para no aburrirte hoy ya que todos esos planes que tienes en la cabeza van a tener que esperar bastante todavía e incluso algunos aún los tendrás que pactar con tu pareja. Pero eso no quiere decir que no sigas pensando en ellos.

Tauro

Hay cierta persona, probablemente un amigo o amiga del pasado que te va a resultar de mucha ayuda en este momento porque simplemente charlar con ella, ya te va a hacer sentir mucho mejor. Sonreirás al tener esa comunicación que es, de alguna manera, muy especial.

Géminis

Lo cierto es que no es el momento más idóneo para hacer muchos esfuerzos físicos. Lo mejor es que ahora te dediques a descansar y reponer energías. Más adelante podrás pedirle más a tu cuerpo e incluso retomar actividades más exigentes e intensas.

Cáncer

Tu lado más tímido te impedirá hoy decirle a una persona lo que piensas, pero debes reflexionar si no sería más conveniente que rompieras esa timidez y te sinceraras de una vez por todas. Aunque no lo creas, no se tomará a mal lo que digas.

Leo

Luna creciente hoy en este signo, lo que va a traer a estos nativos una fuerza arrolladora que les puede llevar a conseguir grandes retos. Quizá sea algo muy personal, algo que puede que no repercuta directamente en los demás, pero sin duda importante para ellos.

Virgo

No es ahora cuando debes discutir por asuntos relacionados con la política o con asuntos globales con los que no estarás de acuerdo con algunas personas. Toca colaborar y unir fuerzas y no ir solo a lo tuyo. Es momento de desarrollar otras capacidades.

Libra

Las ambiciones de cualquier tipo no son hoy lo que más te debe importar. Hay otras prioridades que vas a tener repentinamente muy claras, tanto como nunca antes. A partir de ahí, serás capaz de llegar muy lejos. Date esa oportunidad, porque te la mereces.

Escorpio

No debes bajar la guardia en ningún momento con alguna información que te puede llegar por las redes sociales y que no se ajusta a la verdad, aunque te parecerá que sí. No te dejes engañar ni pagues nada a nadie que no conozcas de sobra.

Sagitario

Si has hecho un esfuerzo de estudios y los resultados no han sido los esperados, no lo consideres un fracaso, sino una prueba más. Tómatelo como una oportunidad para empezar de nuevo. Quizá debas cambiar de terreno y buscar el que mejor te vaya.

Capricornio

Sientes cierta incertidumbre por lo que pueda suceder si tienes que renovar un contrato o comenzar algo que implique riesgo económico y eso te hará no estar con el ánimo alto. Date un respiro y confía en una persona que se portará bien contigo.

Acuario

La búsqueda de la independencia y de tu libertad comenzará de nuevo a bullir en tu interior y en un sentido muy íntimo empiezas una etapa de autoanálisis que te va a llevar a grandes descubrimientos. Si quieres, puedes, ese debe ser tu lema.

Piscis

Sin poderlo evitar, habrá algún pequeño atasco profesional y deberás dejar claro que tu no eres el responsable de ello. Ofrece alguna solución al problema. Por lo demás, todo estará en calma. Por la noche, un buen libro te traerá mucha paz interior.