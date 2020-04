La última locura de Frank Cuesta: el 'Equipo F'

"La cuarentena ya nos esta volviendo locos a todos", dice el herpetólogo y aventurero Frank Cuesta como única descripción y declaración de intenciones de su último vídeo de YouTube, donde tiene 714.000 suscriptores.

Se trata de una parodia de la serie de los 80 El equipo A, solo que en el equipo de Frank Cuesta sólo hay animales y además, la mayoría de especies muy dispares.

Con la mítica música de la serie de Hannibal, Fénix, Murdock y MA, Frank Cuesta comienza a narrar: "En el año 2020, aprovechando la cuarentena, un grupo de animales se reunió para hacer la vida a Frank. Son jetas, egoístas, mafiosos y un desastre. Ellos son… ¡El equipo F!".

A partir de ahí podemos ver uno a uno a todos los animales domesticados que Cuesta tiene en su fundación. Son los animales no reintroducibles en la naturaleza de los que cuida, como el perro llamado Jordan: El torcio, el cerdo Chucho, un pato, unos gansos, una nutria llamada Chispas, un pavo real, un puercoespín, cabras, un gallo llamado Almodobar, dos capibaras, dos emús, una cacatúa...

"No me dejan en paz, me persiguen…", dice Cuesta al final, haciéndose el ofendido. Sin embargo, sale de la oficina y se pone al frente de su manada de animales, que le sigue sin pestañear.