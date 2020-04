Diez recomendaciones para cumplir las limitaciones a la movilidad durante lo que queda de cuarentena

Camino de cumplir ya las seis semana bajo estado de alarma, parece que ya empieza a verse un poquito de luz. Aun así, todavía pesan restricciones sobre las actividades que pueden realizarse fuera de casa y sobre el uso de los vehículos particulares para desplazarse de un lado a otro.

Estos pueden seguir utilizándose para poder desempeñar algunas funciones, pero siempre cumpliendo una serie de pautas, como conducir solo (salvo excepciones laborales o de causa mayor). Por otro lado, Fesvial ha querido recordar que el cumplimiento de los reglamentos y las leyes de circulación, así como de las medidas mínimas de seguridad vial,sigue siendo obligado para evitar accidentes en carretera.

Si todavía tienes dudas o no sabes bien qué puedes y qué no puedes hacer estas semanas con tu coche particular, estas diez recomendaciones te ayudarán a cumplir las imposiciones del real decreto además de a conducir de manera segura.

- Solo se puede utilizar el vehículo particular para los supuestos en los que se puede salir de casa (ir a la compra, adquirir medicamentos, salir a trabajar y causas de fuerza mayor).

- Si trabajas conduciendo, debes descansar y cumplir horarios para evitar la fatiga y el cansancio al volante.

- En caso de utilizar el transporte público, respeta las medidas de distancia social y recuerda que se ha reducido la frecuencia. Evita las horas punta.

- Planifica tu itinerario si eres conductor profesional. Recuerda que no todas las áreas de servicio están abiertas.

- De manera excepcional y solo en el caso de los conductores profesionales, pueden ir dos personas en la cabina del camión.

- Sin embargo, en caso del vehículo particular, solo podrá ir una persona en el habitáculo, a no ser que se traslade a una persona dependiente o a un menor.

- Prevé que han aumentado los controles en carretera, así que comprueba la documentación de tu vehículo y recuerda llevarla encima.

- Cumple las leyes de tráfico y presta especial atención en las intersecciones y cruces, para evitar accidentes.

- Nunca sobrepases los límites de velocidad ni te confíes al ver menos tráfico en carretera.

- Mantén a punto tu vehículo y revísalo antes de volver a cogerlo si lo has tenido parado durante mucho tiempo por el confinamiento.