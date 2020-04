¿Tu coche suena raro al arrancarlo después de mucho tiempo parado? Puede ser síntoma de avería

Los largos periodos de inactividad afectan a cualquiera y los coches no iban a ser menos. Debido al estado de alarma y al confinamiento provocados por esta crisis sanitaria, los vehículos a motor también van a tener que quedarse en casa, aparcados, y hay que tener en cuenta las consecuencias negativas que este parón puede tener para ellos.

Una de las cosas que pueden evitar el desgaste de un coche que tenga que enfrentarse a varias semanas sin uso es prepararlo en condiciones antes de estacionarlo. El lugar (mejor a cubierto que al aire libre), el nivel del combustible y los líquidos o el aceite y el estado de la batería (aparte de que es importante desconectarla en el caso de los coches con motor de explosión) son aspectos a tener muy en cuenta.

Pero no solo esto puede influir en el estado en el que nos encontraremos el vehículo al volver arrancarlo. Es muy necesario tener paciencia al ponerlo en marcha otra vez, no ahogar el motor de arranque o ser excesivo en los intentos si el motor no quiere encenderse ni pretender salir de la plaza de aparcamiento como si de un rally se tratara.

También es aconsejable, después de arrancar el coche suavemente y dejarlo unos minutos al ralentí, estar atento a los posibles ruidos extraños que salgan de la mecánica del vehículo:

-Sonidos metálicos o chirridos: pueden significar un desgaste debido al óxido o un problema en las cadenas.

-Sonido a cámara lenta: si el coche suena como si fuera a cámara lenta, el problema puede venir de la batería.

-Ruidos en frío: puede ser que el aceite no esté lubricando las piezas y debería cesar unos minutos después del encendido.

-Silbido al acelerar: puede ser el turbo del motor que está cogiendo presión o, si el silbido persiste, una fuga en un manguito.

-Ralentí inestable: es posible que haya que revisar los filtros de aire y de gasoil y comprobar que no hay obstrucciones.

-Vibración y sonido agudo al frenar: si solo oímos el sonido puede ser que las pastillas de freno estén desgastadas pero, si va combinado con una vibración, puede ser mala señal ya que el disco puede estar deformado.