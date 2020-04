Jessica Bueno confiesa a sus seguidores cómo se está organizando para conciliar familia y trabajo durante la cuarentena

Conciliar la vida laboral y familiar no es nada fácil, y si no que lo digan a Jessica Bueno y a su marido, el futbolista Jota Peleteiro. La modelo, que tiene dos hijos, se encuentra en Birmingham y ha querido compartir con sus seguidores cómo está llevando estas semanas de cuarentena.

“Todo preparado para que oficialmente Fran empiece el tercer trimestre del cole. Desde casa claro. Ya contaré como acabo el día”, escribió la modelo. Los pequeños tienen clase desde las 9:00 hasta las 15:30 horas, y este mismo lunes, Fran y Jota ya han empezado el tercer cuatrimestre de colegio desde casa.

Por eso, la ex de Kiko Rivera ha tenido que modificar los espacios de su casa y habilitar un rincón de estudio para sus hijos puedan realizar los deberes. "En otra aula tengo a Jotita. Él también empieza el nuevo trimestre ahora. No me vendría bien una doble ya que partirme en dos me va a resultar un poco difícil".