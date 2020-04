Podemos insistirá en reclamar una renta garantizada municipal en el plan de choque social

En una nota, el grupo municipal ha destacado que volverá a plantear esta renta en el futuro plan de choque, "como un elemento básico para el rescate ciudadano y complementario al resto de ayudas que se desarrollarán desde los gobiernos autonómico y central".

Podemos ha lamentado que "la enmienda que contemplaba esta renta no fue aprobada en el pleno de presupuestos del 16 de abril", a la vez que "no hubo ningún gesto en firme o negociación para su aceptación y futura implantación, por parte del equipo de gobierno, sólo compromisos que no se materializaron en una partida presupuestaria".

Al respecto, han apuntado que "al menos, el teniente de alcalde de Hacienda se comprometía, a petición del grupo de Podemos, a negociar con entidades bancarias con las que hay créditos importantes, un periodo de carencia para liberar recursos para esta renta garantizada, tras un estudio por técnicos municipales".

Igualmente, los concejales de Podemos esperan "poder conocer cuanto antes las primeras líneas del plan de choque, del que por ahora no se sabe nada, más allá de lo poco publicado en prensa".

Así, confían en que "las declaraciones del alcalde de una estrategia consensuada y conjunta con todos los grupos del Consistorio no queden en meras palabras, como se ha hecho sentir en los presupuestos, al no aceptar las modificaciones económicas propuestas por la oposición, y se pueda construir un plan de choque a esta crisis de forma conjunta".

Mientras tanto, Podemos ha subrayado que seguirá trabajando la renta municipal, junto a una treintena de colectivos de la ciudad, "que han exigido esta medida a través de un manifiesto".

En la misma línea, desde el Consejo del Distrito Sur han expresado en una nota su "indignación por la ausencia total de medidas sociales en los presupuestos que se aprobaron en el último pleno, habiendo rechazado las enmiendas propuestas por otros partidos políticos que sí las atendían".

En este caso, han advertido de "la grave situación que se vive en el Distrito", a la vez que han exigido al Consistorio que "se ponga realmente a trabajar para toda la ciudadanía y acepten la petición de reunión por comparecencia vía 'online' con el alcalde, la delegada de Servicios Sociales y el propio presidente de la Junta Municipal para exponer demandas y exigir las pertinentes explicaciones".

De igual modo, han invitado a los responsables municipales a ir al Distrito para que observen "las colas en las parroquias, a las familias y los padres y abuelos con menores que no tienen ni pañales, ni dinero para comprar". "La situación es muy crítica", han advertido.