Eduardo Raboso, el diputado del PP de Madrid que ha capitaneado la primera operación en el hospital de Ifema

Eduardo Raboso es médico y diputado del PP en la Asamblea de Madrid. De hecho, es el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario, y en calidad de tal participó el pasado martes por la tarde en la comisión del área, en la que compareció el consejero Enrique Ruiz Escudero para dar cuenta de la gestión del Gobierno regional durante la crisis sanitaria provocada por coronavirus.

La comisión se celebró por videoconferencia y en la primera intervención de Raboso ya se intuía que estos días las circunstancias obligan a estar más al pie del cañón que nunca, porque había cambiado el habitual código de traje y corbata por la mascarilla y la bata.

Este jueves, volvió a primar su faceta de médico y cirujano cuando de desplazó hasta el hospital temporal de Ifema para realizar la primera intervención quirúrgica de la instalación: una traqueotomía que ha ayudado a la paciente a tener respiración espontánea y a ir mejorando en su pronóstico.

Raboso es el jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de La Princesa y se desplazó junto a su equipo hasta las instalaciones del recinto ferial, tal y como ha explicado el mismo en unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios por el Gobierno regional.

Foto de familia de los profesionales sanitarios que completaron con éxito la primera operación quirúrgica en el hospital temporal de Ifema. Comunidad de Madrid

"Me he sentido comodísimo. He sido asistido por el equipo cirujano de mi servicio y de un numeroso personal en la instrumentación y organización en todas las cuestiones que hay que atender en estos casos", ha indicado Raboso. La paciente llevaba intubada mucho tiempo, según ha precisado el facultativo y parlamentario, y se ha ejecutado este procedimiento para poder desconectarla del respirador.

La intervención se ha realizado bajo un estricto protocolo de seguridad porque se trata de un procedimiento de "altísimo riesgo de contagio", ya que hay riesgo de que se genere un aerosol del virus que es "muy contagioso". Estas pautas fueron diseñadas por el equipo de profesionales de La Princesa al principio de la crisis sanitaria y ha evitado, según Raboso, que alguno de estos profesionales se infecte en las cuantiosas traqueotomías que han tenido que practicar estos días.

El doctor Raboso se mostró muy satisfecho con el resultado y manifestó su voluntad de acudir a Ifema a realizar intervenciones quirúrgicas "todas las veces que haga falta".

Primer alta de paciente de UCI en Ifema

El hospital temporal de Ifema ha cosechado otro hito importante este viernes en la lucha contra el coronavirus, al dar de alta al primer paciente intubado y extubado en la UCI de este centro asistencial. "Esta historia tiene tres protagonistas, aunque es un éxito colectivo fruto de un gran esfuerzo de todos", han destacado desde la cuenta de Twitter de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Cada avance contra la enfermedad es una victoria.



Muchas historias personales en nuestros hospitales, como esta en #IFEMA, que iluminan la esperanza en la lucha contra la pandemia.

Seguimos luchando y no vamos a rendirnos. https://t.co/SJGjSMNjda — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) April 17, 2020

"Cada avance contra la enfermedad es una victoria (...) Seguimos luchando y no vamos a rendirnos", ha indicado por su parte el consejero Enrique Ruiz Escudero.