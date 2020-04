Este lunes se retoma la actividad laboral no esencial en empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar

20M EP

Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudarán este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.